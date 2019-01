Volgens de laatste weermodellen gaat het dinsdag op veel plaatsen in Nederlands sneeuwen. Lokaal kan er een laag sneeuw vallen van zo'n vijf centimeter.

De sneeuw valt uit buien die 's ochtends vanuit het westen aankomen en zich in de loop van de dag over het land trekken in de richting van het oosten.

De eerste winterse neerslag zal dinsdag naar verwachting rond 8.00 uur vallen. In het westen, zuidwesten en midden van het land kan de sneeuwlaag 2 tot 5 centimeter dik worden. In het oosten, zuidoosten en noordoosten van Nederland een kleinere laag sneeuw verwacht. Daar kan 1 tot 3 centimeter vallen.

De winterse neerslag gaat in de loop van de dag over in natte sneeuw en op sommige plekken wellicht ook in ijzel.

Zondag en maandag verlopen naar verwachting overwegend zonnig en droog. De temperaturen komen dan overdag met enkele graden ruim boven het vriespunt uit, terwijl het 's nachts licht tot matig gaat vriezen.

Dinsdag overdag blijft het kwik hangen rond het vriespunt of net daarboven.