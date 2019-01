Volgens de laatste weermodellen gaat het dinsdag op veel plaatsen in Nederland sneeuwen. Lokaal kan er een laag sneeuw van zo'n 5 centimeter vallen. In de komende nachten kan de vorst ook bijdragen aan lichte aangroei van ijs, wat schaatsen op natuurijs misschien mogelijk maakt.

Dat het dinsdag gaat sneeuwen, staat zo goed als vast. De winterse neerslag valt dinsdag uit buien die 's ochtends vanuit het westen aankomen en in de loop van de dag over het land trekken in de richting van het oosten.

De eerste sneeuwbuien zullen dinsdag naar verwachting rond 8.00 uur vallen. In het westen, zuidwesten en midden van het land kan de sneeuwlaag 2 tot 5 centimeter dik worden. In het oosten, zuidoosten en noordoosten van Nederland wordt een kleinere laag sneeuw verwacht. Daar kan 1 tot 3 centimeter vallen.

De winterse neerslag gaat in de loop van de dag over in natte sneeuw en op sommige plekken wellicht ook in ijzel.

De dagen tot dinsdag verlopen naar verwachting overwegend zonnig en droog. De temperaturen komen zondag en maandag overdag met enkele graden ruim boven het vriespunt uit, terwijl het 's nachts licht tot lokaal matig gaat vriezen.

Schaatsen wellicht ook mogelijk

Op oppervlakten die ondergespoten worden met water, zoals bijvoorbeeld asfalt, kan mogelijk zondag al geschaatst worden op een dun laagje ijs, zegt Ben Lankamp van Weerplaza. Het lijkt zondag echter nog te vroeg om al op ondergelopen weilanden, sloten of andere wateren te schaatsen.

In de nacht van zondag op maandag dalen de temperaturen verder, wat de kansen voor schaatsen op echt natuurijs maandag groter maakt. Zekerheden kunnen er echter niet gegeven worden en er zijn ook lokale verschillen. Zoals het nu lijkt is er vooral sprake van matige vorst in het midden en zuiden van het land in de nacht van zondag op maandag.

Ondanks de onzekerheid is de schaatskoorts op sommige plekken al uitgebroken. Zo wil een schaatsbaan in het Utrechtse Doorn zondag als eerste natuurijsbaan openen en wordt er door verschillende schaatsverenigingen in Nederland al gekeken naar de mogelijkheden voor marathons op natuurijs in de komende dagen.

