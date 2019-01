Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar drie douaniers wegens verdenkingen van corruptie en witwassen in de Rotterdamse haven. Woensdag vielen agenten van de Rijksrecherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) drie woningen en een bedrijfspand binnen.

De drie kwamen in beeld door opvallende opnamen van contant geld en stortingen op hun bankrekeningen, bevestigt het OM zaterdag na berichtgeving van De Telegraaf over de kwestie. Deze stortingen en opnamen stonden niet in verhouding tot de legale inkomsten van de mannen.

De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Schiedam, Den Haag en Rotterdam. Ze zijn niet opgepakt, maar invallen bij de verdachten leverden 155.000 euro aan contant geld, sieraden en dure horloges op. Agenten doorzochten ook twee kluizen.

De afgelopen jaren had de douane in de Rotterdamse haven ook al te maken met corrupte douaniers. Gerrit G. werd veroordeeld tot veertien jaar cel, de zaak tegen de verdachte douanier Gertie V. is nog onder de rechter.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!