Bij het partijkantoor van de SGP in de Rotterdamse wijk Zevenkamp hebben honderdvijftig actievoerders zich verzameld voor een protest tegen de Nashvilleverklaring. In die verklaring worden de seksuele voorkeuren van lhbt'ers afgekeurd door gereformeerde geestelijken.

De demonstratie heeft de naam 'Mannenliefde met Van der Staaij'. De fractieleider uit de Tweede Kamer is een van de ondertekenaars van de verklaring. Ook vele honderden predikanten en andere prominenten hebben zich achter de verklaring geschaard.

"We vonden het belangrijk om een tegengeluid te laten horen", zegt organisator Olaf Kemerink. "We hopen vooral te bereiken dat de SGP inziet dat homofobie meer is dan alleen maar een mening." De demonstranten hebben met krijt regenbogen op de stoep aangebracht en er waren diverse sprekers.

Volgens een SGP-woordvoerder was de partij op de hoogte, omdat aan de demonstranten een vergunning was verstrekt. Er was volgens hem politie aanwezig. "We waren niet verbaasd. Iedereen heeft het recht te demonstreren. Wij hebben alle vragen over de Nashville-kwestie beantwoord. Die discussie is goed gelopen. We hebben tekst en uitleg gegeven. Dit is daarom een nabrander", aldus de zegsman over de demonstratie in Rotterdam.