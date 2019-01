Het Financieele Dagblad (FD) stopt de samenwerking met journalist Ans Boersma (31) die door Turkije het land is uitgezet.

De aanleiding is haar uitzetting uit Turkije en dat ze meerdere keren belangrijke informatie zou hebben achtergehouden voor de redactie. Ook kon ze de hoofdredactie van het FD geen goede verklaring geven voor haar uitzetting, meldt de krant.

Boersma heeft via haar advocaat Maarten Pijnenburg laten weten diep teleurgesteld te zijn in de krant. "Ze was volledig overdonderd door de mededeling van het FD", zegt Pijnenburg.

Boersma is uit Turkije gezet, omdat dat land zegt dat ze banden heeft met de terroristische organisatie Jabhat Al Nusra. Ze zou haar toenmalige Syrische vriend aan valse papieren hebben geholpen.

De journalist wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van valsheid in geschrifte. Ze maakt ook onderdeel uit van een groter onderzoek. Een deel van die informatie is gedeeld met Turkije. Volgens dat land heeft de uitzetting niets te maken met haar journalistieke werk.

De politie gaat Boersma volgende week horen in de zaak. De journalist laat via haar advocaat weten dat ze zich niet herkent in de verdenking.

Volgens Pijnenburg is Boersma alles kwijtgeraakt na haar uitzetting. "Ze heeft niet eens haar persoonlijke spullen uit haar huis mee mogen nemen." Daarnaast is ze overvallen door de massale media-aandacht voor de zaak, volgens haar advocaat.

Ex-vriend afgelopen jaar opgepakt

Haar ex-vriend werd afgelopen najaar in Nederland aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Boersma zegt dat ze tot 2015 een relatie had met de man.

Boersma zou ook drie keer hebben gelogen in antwoorden op vragen van de redactie van het FD. Ze zou tijdens een eerste gesprek niet hebben gezegd dat ze vanwege een relatie naar Turkije wilde verhuizen.

Haar ex-vriend was de man die als zogenaamde terrorist werd herkend tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie.

Later zou ze niet hebben gezegd dat haar ex-vriend de man was die in het nieuws kwam tijdens het incident in De Balie. Ook heeft ze dat verzwegen toen hij werd opgepakt.

