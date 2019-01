Achttien vaten van 25 liter met een grondstof voor synthetische drugs zijn gevonden in een bestelbus op de A67 bij het Brabantse Geldrop. In een pand in Venlo werden later nog eens 54 vaten met zogenoemde precursoren aangetroffen.

De ontdekking in de bestelbus werd donderdag gedaan tijdens een controle van vrachtvervoer, meldt de politie vrijdag. De 35-jarige bestuurder van het busje uit Erp is opgepakt. De vondst in het pand in Venlo volgde op een verklaring van de verdachte.

De vaten zijn in beslag genomen. Waar de grondstof precies vandaan kwam en wat de bestemming ervan was, wordt nog onderzocht.

