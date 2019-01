Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag celstraffen tot achttien jaar geëist voor betrokkenheid bij de brandstichting in een studentenflat in Diemen. Door de brand in juli 2017 kwam een man van 27 om het leven. De drie verdachten wordt de dood van de man aangerekend.

Het letsel dat andere slachtoffers hebben opgelopen, wordt de verdachten eveneens aangerekend. De officier van justitie stelde dat de levens van meer dan honderd inwoners in gevaar zijn gebracht doordat de brand midden in de nacht werd aangestoken.

De hoogste strafeis van achttien jaar is voor Simona I. (24). Zij wordt gezien als degene die opdracht heeft gegeven voor de brand. Zij heeft toegegeven dat ze de verzekering wilde oplichten. De vrouw deed op de dag na de brand aangifte bij de politie en diende op 3 agustus 2017 een claim van 74.624 euro bij de verzekering in.

De officier zegt er stellig van overtuigd te zijn "dat Simona uiterst calculerend te werk is gegaan en de schuld voornamelijk op haar broer en zijn ex-vriendin probeert af te schuiven".

"Uit niets is gebleken dat ze tot inkeer is gekomen en ze was alleen maar bezig met haar eigen belang."

Gilermo I. bekende betrokken te zijn geweest bij brandstichting

Haar broer Gilermo I. (25) heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij de brandstichting in de nacht van 18 op 19 juli. Hij is tot tweemaal toe op camerabeelden te zien. Eerst om 2.30 uur om de deur naar de flat te forceren. Om 3.19 uur kwam hij weer terug. Twintig minuten later volgden een explosie en een brand.

Gilermo I. liep door de explosie verwondingen op en zijn schoenen vertoonden brandschade. Die waren deels gesmolten. De officier eiste zestien jaar cel tegen hem.

Hogere strafeis tegen Rachied V. voor niet tonen berouw

Rachied V. (27) was volgens het OM de man die Gilermo I. die nacht in Diemen vergezelde. Hij heeft letsel aan beide enkels en volgens justitie zijn dit brandwonden als gevolg van de explosie. Het OM eiste zeventien jaar cel tegen hem. Een hogere strafeis omdat hij in tegenstelling tot Gilermo, geen berouw heeft getoond.

Daarnaast is er bij de flat een pet gevonden die volgens de officier van V. is. Hij poseert met deze pet op verschillende foto's. Zelf zegt V. onschuldig te zijn. Hij wil niet over het letsel praten en beroept zich op zijn zwijgrecht.

Man overleed aan koolmonoxidevergiftiging

Het appartement op de begane grond van de studentenflat in Diemen brandde volledig uit. In de woning zijn sporen van benzine aangetroffen. In een voorportaal werden een jerrycan en lucifers gevonden.

Er was sprake van een heftige rookontwikkeling die uiteindelijk leidde tot de dood van de 27-jarige David Swart. Hij overleed aan koolmonoxidevergiftiging.

Meerdere mensen raakten gewond, van wie enkelen zwaargewond. Een vrouw heeft hersenschade opgelopen met geheugenverlies tot gevolg. Een tweede vrouw raakte aan één oog blind.

De advocaten van de nabestaanden en slachtoffers vroegen de rechtbank om schadevergoedingen toe te wijzen voor de geleden schade. Het gaat om honderdduizenden euro's. De officier vroeg de rechtbank het gros van de bedragen toe te zeggen.

Zichtbare roetschade aan de flat na de brand in Diemen. (Foto: ANP)

Brandweer ontruimde niet alle verdiepingen van studentenflat

De brandweer liet die nacht de woningen tot en met de zevende verdieping ontruimen, maar de officier van dienst achtte het niet nodig om de overige verdiepingen te ontruimen. Dit werd hem wel aangeraden door een commandant die de flat had geïnspecteerd.

De officier zei dat er nog een aparte zaak loopt tegen de brandweer voor nalatigheid, maar zelf uit te gaan van de schuld van de verdachten.

Ruim drie uur nadat het sein brand meester was gegeven, werd het lichaam van Swart op de twaalfde verdieping gevonden. Om 8.30 uur werd een van de slachtoffers, Kaylee, op de elfde verdieping gevonden. Zij overleefde de brand ternauwernood.

De uitspraak is op 15 februari.

