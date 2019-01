De rechter heeft vrijdagmiddag straffen tot veertig uur opgelegd aan vier mensen die een nepbom hadden geplaatst bij het provinciehuis van Flevoland in Lelystad. De actie was bedoeld uit protest tegen het beleid dat gevoerd wordt in de Oostvaardersplassen.

De vier verdachten kregen naast de veertig uur werkstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken.

De actievoerders plaatsten de nepbom in de nacht van 21 op 22 oktober voor de deur van het provinciehuis.

De rechter vindt dat de plaatsers van het pakket hadden moeten weten dat de actie niet zonder gevolgen zou blijven, gezien het "huidige tijdsgewricht" en "terwijl de discussie over de Oostvaardersplassen in heftigheid wordt gevoerd".

Wijde omgeving provinciehuis afgezet

De doos werd 's ochtends vroeg ontdekt, waarop de wijde omgeving door de politie werd afgezet. Het treinverkeer werd stilgezet en het verkeer werd omgeleid. In de omgeving van het provinciehuis hingen ook meerdere spandoeken waarop leuzen tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen te lezen waren.

Na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst bleek dat de doos geen gevaarlijke inhoud bevatte. Er zat een dildo in waarop de naam van gedeputeerde Harold Hofstra stond. Hij is sinds maart verantwoordelijk gedeputeerde voor de Oostvaardersplassen. Daarnaast zaten er een met een rode vloeistof besmeurde knuffel en een plastic zeis in de doos.

De actievoerders waren zich er niet van bewust dat de doos als mogelijke bom zou worden gezien. Ze kenden elkaar van een eerder protest tegen het beleid in de Oostvaardersplassen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!