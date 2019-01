Twee bergingsschepen starten vrijdag met het bergen van containers die begin dit jaar in het Waddengebied overboord sloegen van het vrachtschip MSC Zoe, meldt Rijkswaterstaat. De grote operatie werd eerder meerdere uitgesteld vanwege de slechte weersomstandigheden op zee.

De verwachting is dat de berging in de loop van vrijdagmiddag begint. "Het is nog even wachten tot de golven wat lager zijn, maar ik schat in dat in de loop van de middag de eerste grijper het water ingaat", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het schip Atlantic Tonjer start met het bergen van containers in de Eemsgeul. De Geosund is actief bij de vaarroute ten noorden van Terschelling. Beide schepen, die in opdracht van rederij MSC werken, worden door meerdere schepen ondersteund.

Kapotte containers worden met een grijper uit zee gehaald, aldus Rijkswaterstaat. Gesloten containers krijgen een markering en worden op een later moment uit zee gehaald. Vissersschepen staan klaar om eventuele losse lading gelijk uit zee te halen.

Ook wordt er nog gezocht naar tientallen gezonken containers. Het overgrote deel van de containers is al gelokaliseerd. Het marineschip Zr. Ms. Luymes levert daar sinds woensdag een bijdrage aan. Veel containers liggen in of naast de vaarroute.

De bergingsoperatie kan volgens Rijkswaterstaat enkele maanden duren.

Vrijwilligers tijdens een opruimdag op Terschelling. (Foto: ANP)

291 containers van MSC Zoe gevallen

In de nacht van 1 op 2 januari vielen 291 containers overboord van de MSC Zoe, ten noorden van het Duitse Waddeneiland Borkum. Lang was onduidelijk om hoeveel containers het precies ging. Zo werd in eerste instantie gedacht aan ongeveer dertig exemplaren.

Diezelfde week werd duidelijk dat het om veel meer containers ging. Zeven daarvan spoelden aan in Nederland, één in Duitsland. Ook de lading van de containers kwam aan wal. De vervuiling was het grootst op de Nederlandse Waddeneilanden.

De getroffen gemeenten hebben met hulp van honderden vrijwilligers en militairen de stranden zo veel mogelijk schoongemaakt. Op dit moment zijn er geen vrijwilligers nodig.

Er lopen momenteel meerdere onderzoeken naar het ongeval. Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) richt zich op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Waddengebied en de vaarroute van het schip.

