Doordat het ook de komende dagen 's nachts gaat vriezen en de temperatuur overdag amper boven 0 komt, kan er eind volgende week mogelijk geschaatst worden.

Op grote plassen en meren zal schaatsen vermoedelijk niet gaan lukken, maar op skeelerbanen en ondergelopen weilanden is schaatsen vanaf donderdag waarschijnlijk wel mogelijk, meldt Weerplaza donderdag.

In de nacht van donderdag op vrijdag vroor het al op veel plekken in het land en dat leidde tot gladheid en automobilisten die hun autoruiten moesten krabben.

Het KNMI meldt dat de temperatuur in De Bilt vrijdag net boven het vriespunt uitkomt. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het in De Bilt af tot -4 graden. De dagen daarna blijft het 's nachts vriezen, overdag wordt het maximaal een paar graden boven 0.

Zondagochtend mogelijk al laagje ijs

Op plaatsen die uit de wind liggen en waar het zeer koud is, ligt zondagochtend vermoedelijk al een laagje ijs. De ijsdikte zal in de dagen erna toenemen en de verwachting is dat op plaatsen als skeelerbanen, waar ijsmeesters de ijsgroei stimuleren, donderdag 3 centimeter ijs ligt. Dat is voldoende om op te schaatsen.

Volgend weekend kan de dikte van het ijs gegroeid zijn naar 6 tot 8 centimeter. Dat is volgens Weerplaza de dikte die nodig is om op ondergelopen weilanden te schaatsen.

Het schaatsen op natuurijs wordt mogelijk verstoord door neerslag die dinsdag over het land trekt. Als de temperaturen daarvoor laag genoeg zijn, zou dat tot sneeuw kunnen leiden. Door sneeuwval groeit ijs niet zo hard meer aan.

