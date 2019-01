De ex-vriendin van verdachte Gilermo I. heeft in 2017 de politie gebeld en verteld dat er brand zou worden gesticht in een flat in Diemen om de verzekering op te lichten. Dit werd vrijdag duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

De 25-jarige Gilermo I. heeft bekend dat hij in de nacht van 18 op 19 juli in 2017 betrokken was bij de brandstichting in het appartement van zijn zus. Simona I. (24) heeft bekend dat het de bedoeling was om de verzekering op te lichten.

De ex-vriendin belde na de brand weer naar de politie om te benadrukken dat ze had aangekondigd dat er brand zou worden gesticht. De politie wist de identiteit van de vrouw te achterhalen aan de hand van stemherkenning. Ze geeft later in een verhoor toe dat ze wist van de plannen, omdat Gilermo I. over dit voornemen had verteld.

De derde verdachte Rachied V. (27) zei vrijdag niks met de brand te maken te hebben gehad. V. heeft letstel opgelopen en de politie vermoedt dat dit het gevolg was van de brandstichting. Zelf wil hij geen verklaring over zijn letsel afleggen.

Er zijn verschillende getuigen die hem hebben herkend op de camerabeelden bij de flat voor het ontstaan van de brand. Deze werden getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Ex-vriendin zou juist rol hebben gespeeld bij brandstichting

Opvallend genoeg verklaarde Simona I. dat de ex-vriendin van haar broer juist een adviserende rol heeft gespeeld bij de brandstichting. Zo raadde ze aan dikke lucifers te gebruiken. Ook zou er een tas met kleding van de ex-vriendin van Gilermo I. in het appartement zijn gelegd om daar een vergoeding voor te krijgen.

Simona I. deed een dag na de brand aangifte bij de politie van brandstichting. "Dit werd me geadviseerd te doen", aldus de vrouw. "Door Gilermo en zijn ex-vriendin."

Simona diende op 3 augustus 2017 een verzekeringsclaim van 74.624 euro in. Daar vielen 15.550 euro aan contant geld en gouden sieraden met een waarde van 9.500 euro onder. De sieraden zijn nooit gevonden in het appartement. De vrouw nam zelfs een advocaat in de arm om de claim kracht bij te zetten.

Het appartement brandde volledig uit. Wel werden er sporen van benzine en een jerrycan gevonden. Op de gang lag een steenbeitel. Waarschijnlijk is deze gebruikt om de deur te forceren.

27-jarige man kwam om het leven bij de brand

Door de brand kwam de 27-jarige David Swart om het leven. Meerdere mensen raakten gewond, van wie enkelen zwaargewond.

De brandweer liet die nacht tot en met de zevende verdieping ontruimen, maar de officier van dienst achtte het niet nodig de overige verdiepingen te ontruimen.

Ruim drie uur nadat het sein brand meester was gegeven, werd het lichaam van Swart gevonden. Om 8.30 uur werd een van de slachtoffers, Kaylee, gevonden. Zij overleefde de brand ternauwernood.

Het is de bedoeling dat vrijdagmiddag de strafeis wordt uitgesproken. De uitspraak is op 15 februari.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!