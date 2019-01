Treinreizigers zijn steeds beter te spreken over de Nederlandse Spoorwegen (NS). Het percentage treinreizigers dat het spoorwegbedrijf het rapportcijfer 7 of hoger geeft lag vorig jaar op 86 procent, tegenover 80 procent een jaar eerder.

Het is de hoogste waardering sinds de start van de metingen, meldt de NS vrijdag. In 2004 was de waardering nog 66 procent.

Het spoorwegbedrijf baseert zich op eigen onderzoek onder 45.200 treinreizigers. Het ministerie van Infrastructuur gebruikt het waarderingscijfer onder meer om te beoordelen hoe de NS het doet. Vorig jaar moest de vervoerder minimaal 74 procent halen.

Verder steeg de klantentevredenheid over de vriendelijkheid van het treinpersoneel van 91 procent naar 92 procent. Dat is volgens de NS ook het beste oordeel sinds de start van de metingen.

Ook waren meer reizigers positief over de hygiëne in NS-treinen. Dat percentage steeg van 62 naar 68.

Betere cijfers vanwege onder meer punctualiteit

De vervoerder kan de goede cijfers niet helemaal verklaren. Een deel zal te maken hebben met vaker op tijd rijden, nieuwe treinen en vernieuwde stations, aldus de NS. Verder speelt mee dat er minder storingen waren. "Een zonnige zomer en draaiende economie helpen ook voor een gunstige beoordeling."

Volgens Thijs Urlings, gepromoveerd econometrist en teamleider klanttevredenheid bij NS, overtreft het nieuwe waarderingscijfer de verwachting. Hij spreekt van een "erg hoge" beoordeling. "Het is waarschijnlijker dat de waardering volgend jaar iets zal dalen dan dat deze gaat stijgen", zegt hij.

Treinen reden in 2018 punctueler dan ooit

Nog nooit eerder reden de treinen in Nederland zo punctueel als vorig jaar, meldde spoorbeheerder ProRail begin dit jaar. 91,4 procent van de reizigers kwam op tijd aan, in 2017 was dat aandeel nog 90,5 procent.

Ook stonden treinen minder vaak stil dan in 2017. Het aantal grote storingen daalde met 10 procent van 627 naar 558. In de laatste vijf jaar is het aantal technische storingen met 20 procent afgenomen. Ook is er minder hinder door onderhoud op het spoor.

