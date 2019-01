De politie heeft deze week twee mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 43-jarige Esther Paul uit Almere, van wie het lichaam vorig jaar in het Veluwemeer werd aangetroffen.

De mannen zitten in beperkingen, wat betekent dat de politie verder geen details over hen kan delen, meldt een woordvoerder donderdag na berichtgeving van De Telegraaf. De verdachten worden deze week nog voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De vrouw zat een paar dagen voor haar dood nog ondergedoken op een camping in Biddinghuizen, op 8 kilometer van de locatie waar haar lichaam gevonden is.

Paul is volgens de krant met geweld om het leven gebracht. Meerdere media hebben al eerder gemeld dat ze de ex van de veroordeelde drugscrimineel Frank Jan G. was. Ze zou leden van de motorbende No Surrender hebben getipt dat haar ex een groot geldbedrag bij zijn moeder had liggen.

De dood van Paul zou volgens de politie mogelijk verband houden met een woningoverval in Almere, waar twee leden van No Surrender voor zijn opgepakt. Volgens De Stentor ging het daarbij dus om de woning van de moeder van G., de ex van Paul.

