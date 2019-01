Een vijftigjarige man is donderdagochtend overleden nadat hij in het Friese Nieuwehorne op de vlucht was geslagen voor de politie. Het is niet bekend waar de man door is omgekomen.

Agenten wilden ter plaatse hulp aan de man verlenen nadat de politie een melding kreeg over een acute hulpverleningssituatie, maar hij reed weg en verwondde daarbij een agent.

Volgens de politie ontstond daarna een situatie waardoor de agenten genoodzaakt waren om te schieten. De auto kwam tot stilstand tegen een pand. De man bleek gewond en hulp mocht niet meer baten.

Het is nog onduidelijk of de man is overleden omdat op de auto werd geschoten of dat hij al gewond was. De gewonde agent is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat er nog veel onduidelijkheden in deze zaak zijn en dat het schieten door de agenten wordt onderzocht door de rijksrecherche, wat gebruikelijk is bij een schietincident waarbij een agent betrokken is.

