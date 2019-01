Een bestuurder van een taxi is donderdagochtend doorgereden na een aanrijding met een negenjarig meisje in Amsterdam-West. Het meisje is ernstig gewond geraakt. De chauffeur heeft zich donderdagmiddag rond 13.30 uur bij het politiebureau gemeld, waarna hij is aangehouden.

De betrokken auto is inmiddels aangetroffen, meldt de politie donderdagmiddag. De auto is in beslag genomen.

Het incident gebeurde omstreeks 8.30 uur op de kruising van de Admiraal de Ruijterweg en de Jan van Galenstraat. Voordat de auto het meisje aanreed, reed hij een fietser aan die ongedeerd bleef.

Het meisje is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis.

Incident is zevende in korte tijd

Het incident is het zevende ongeval met een taxi in ruim een maand tijd. Begin december overleed een voetganger als gevolg van een aanrijding met een taxi.

Zondag overleed een 24-jarige fietser nadat ze werd aangereden door een 21-jarige taxibestuurder.

Bij een ernstig ongeluk begin januari, waarbij twee mensen om het leven kwamen, was een chauffeur van Uber betrokken. Dat heeft een woordvoerder van de taxionderneming bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door Het Parool. Hiermee zijn in zes weken tijd vier mensen overleden na ongelukken waar chauffeurs van Uber bij betrokken zijn.

Wethouder in gesprek met taxibedrijven

Een woordvoerder van de gemeente meldt aan NU.nl dat wethouder Sharon Dijksma van Verkeer en Vervoer in gesprek is met taxibedrijven.

Afgelopen maandag is Dijksma in gesprek gegaan met de top van Uber in Europa. Het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. De partijen gaan samen zoeken naar oplossingen voor problemen veroorzaakt door taxi's in Amsterdam.