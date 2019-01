Door een zeer grote brand in een kraakpand in Hillegom zijn drie woningen volledig uitgebrand. Voor de brand, die in de vroege ochtend uitbrak, heeft de brandweer inmiddels het sein brand meester gegeven.

Door de hitte kon de brandweer lange tijd niet naar binnen, aldus de brandweer Hollands Midden. Er werd van buitenaf geblust.

"De vlammen sloegen uit de eerste verdieping en de zolder", meldt de brandweer. "Het dak is volledig ingestort." Door de brand zijn de balken van de constructie weggebrand, waardoor de muren van de woning instabiel zijn geworden.

Omliggende woningen die ontruimd moesten worden, krijgen een veiligheidscontrole.

Onduidelijkheid over twee personen

De meeste bewoners konden veilig naar buiten komen, maar van twee personen is het nog niet duidelijk waar zij momenteel zijn. "Eén persoon is helemaal niet gesignaleerd, dus het is de vraag of deze wel binnen was", zegt de woordvoerder. "De andere persoon is wel gezien, maar het is onduidelijk of deze terug naar binnen is gegaan."

Op het adres zouden zes mensen ingeschreven staan, maar de brandweer zag meer mensen naar buiten komen.

