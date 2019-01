Door een zeer grote brand in een pand in Hillegom zijn drie woningen volledig uitgebrand. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven voor de brand die in de vroege ochtend uitbrak.

Door de hitte kon de brandweer lange tijd niet naar binnen, aldus de brandweer Hollands Midden. Er werd van buitenaf geblust.

"De vlammen sloegen uit de eerste verdieping en de zolder", meldt de brandweer. "Het dak is volledig ingestort." Door de brand zijn de balken van de constructie weggebrand, waardoor de muren van de woning instabiel zijn geworden.

Omliggende woningen die ontruimd moesten worden, krijgen een veiligheidscontrole.

Onduidelijkheid over één vermiste bewoner

De meeste bewoners konden veilig naar buiten komen, maar van één persoon is nog niet duidelijk waar die is. "We hebben daar nog geen contact mee gehad", zegt een woordvoerder van de brandweer.

"Omdat het pand instabiel is, kunnen we het pand niet in en dus gaan we nu proberen of we met de ladderwagen bij de woning naar binnen kunnen kijken en er zo achter kunnen komen of die persoon in de woning was." De politie probeert op andere manieren contact te krijgen met de vermiste bewoner.

In eerste instantie sprak de brandweer over twee vermisten, maar van één persoon is inmiddels bekend dat die niet in de woning was tijdens de brand.

Op het adres zouden zes mensen ingeschreven staan, maar de brandweer zag meer mensen naar buiten komen. Eerder meldde de brandweer dat het om een kraakpand ging, maar later bleek dat niet te kloppen. Kamers in het pand zijn aan meerdere bewoners verhuurd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!