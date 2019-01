Donderdag is een winterse dag met kans op hagel en natte sneeuw. Daarbij kan ook een klap onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 1 graad boven nul. Lokaal kan het glad worden.

Naast deze winterse neerslag steekt ook de wind in de loop van de ochtend op. Daarbij kunnen enkele krachtigere vlagen voorkomen. Deze combinatie maakt het een gure dag.

In de middag komt de zon tussen de buien door wat vaker tevoorschijn. Tijdens deze periodes klimt de temperatuur op naar ongeveer 5 graden. Ook in de avond blijft het winters en zakt het kwik naar het vriespunt. In het binnenland kan het 's nachts licht vriezen. Regionaal kan het daarbij glad worden door bevriezing van natte wegen.

Vrijdag blijft het koud en begint de dag met vorst. Het blijft overwegend droog, op enkele winterse buien in de kustgebieden na. Het wordt 4 graden in Groningen en 6 graden in Zeeland.