Het marineschip Zr. Ms. Luymes helpt mee met de zoektocht naar de containers die vlak na de jaarwisseling van het vrachtschip MSC Zoe vielen. Mogelijk wordt het schip Zr. Ms Vlaardingen later ook ingezet.

Het marinevaartuig is dinsdagavond de haven van Den Helder uitgevaren. De Luymes vaart nu onder slechte weersomstandigheden ten noorden van Terschelling, meldt Defensie woensdagmiddag. De bemanning heeft al twee containers gevonden.

De Luymes is een hydrografisch opnemingsvaartuig en kan voorwerpen in het water opsporen met een zogeheten Side Scan Sonar. Hiervoor sleept het schip een kleine torpedo mee aan een kabel van ongeveer 30 meter. Met een ander sonarsysteem kan worden gekeken of een container dicht of open is.

Het schip kan worden ingezet bij golven van 2,5 tot 3 meter. De golven waren dinsdag aan het begin van de middag tot 2,5 meter hoog. De Vlaardingen ligt vanwege de ongunstige weersomstandigheden nog binnen.

Diverse organisaties lokaliseren de gezonken containers van de MSC Zoe. Ook rederij MSC, Rijkswaterstaat en de Kustwacht zijn op zoek naar de tientallen zoekgeraakte exemplaren.

Bergingsorganisatie mogelijk deze week hervat

Door de slechte weersomstandigheden zijn nog geen gezonken containers geborgen. Rijkswaterstaat hoopt deze week de eerste containers boven water te halen. Twee bergingsschepen, die in opdracht van MSC werken, zijn sinds woensdagochtend bezig met de voorbereidingen.

Het schip Atlantic Tonjer begeeft zich in de Eemsgeul en de Geosund in de vaargeul ten noorden van Terschelling. Zij testen daar de benodigde apparaten voor het bergen van containers.

"Het is mogelijk dat de apparatuur op volle zee anders reageert", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Als het weer meespeelt en de golven laag genoeg zijn, kunnen we mogelijk vandaag of morgen het startsein geven."

Bergingsoperatie meerdere malen uitgesteld

De bergingsoperatie zou in eerste instantie vorige week vrijdag starten, maar werd die ochtend met één dag uitgesteld. Rijkswaterstaat verklaarde meer tijd nodig te hebben voor de installatie van de benodigde apparatuur op het schip dat zou worden ingezet.

Dat schip, de Atlantic Tonjer, werd zaterdag ingezet in het Waddengebied. De allereerste container die geborgen zou worden, lag bij de Rottumerplaat. De kapitein van het schip heeft gekeken naar hoe de container erbij lag, maar besloot de operatie te staken vanwege de harde wind.

In de daaropvolgende dagen bleek dat de weersomstandigheden nog steeds niet geschikt waren voor de grote bergingsoperatie, die volgens Rijkswaterstaat enkele maanden kan duren.

Tientallen containers zijn nog zoek

Begin januari vielen 291 containers van het vrachtschip MSC Zoe. Zeventien daarvan zijn aangespoeld in Nederland, één in Duitsland. Van de gezonken containers is het overgrote merendeel gelokaliseerd. De meeste exemplaren liggen in of naast de vaarroute.

Vlak na het ongeval spoelde een klein aantal containers aan op de Waddeneilanden. Ook de lading van kapotte containers kwam aan wal. De getroffen gemeenten hebben met behulp van honderden vrijwilligers de stranden schoongemaakt. Er zijn nog opruimacties gaande, maar daarvoor zijn geen vrijwilligers nodig.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt het incident met de MSC Zoe. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Waddengebied en de vaarroute van het schip.

