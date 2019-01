Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Maarten B., een Leidse huisarts. Hij wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met zeven jonge patiënten, zijn dochter en drie vriendinnen van haar.

Het OM eist de straf wegens ontucht met minderjarige patiënten en met meisjes in de privésfeer en het stiekem filmen en fotograferen van meisjes. Justitie wil daarnaast dat de huisarts een vijfjarig beroepsverbod krijgt opgelegd. Dat is het langst mogelijke verbod dat een rechter kan opleggen.

Maarten B. heeft volgens het OM een pedofiele stoornis en mogelijk ook nog andere stoornissen. "Er is sprake van een langdurig patroon dat moeilijk te veranderen is. Zonder behandeling is er een reëel risico op herhaling."

Daarom eist het OM naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging. B. weigerde mee te werken aan onderzoek waardoor niet met zekerheid kon worden vastgesteld of B. "een seksuele preoccupatie heeft met kinderen", aldus het OM.

Volgens verdachte ging het om medisch onderzoek

De huisarts ontkende dinsdag op de eerste zittingsdag dat hij ontucht met de zeven jonge patiënten heeft gepleegd. Hij vindt dat zijn handelen onderdeel was van zorgvuldig medisch onderzoek.

De officier van justitie is het daar niet mee eens. "In veel gevallen was het niet nodig om de onderbroek of bh uit te doen en onderzoek in de schaamstreek te doen of borsten te betasten", zegt de officier van justitie woensdag.

Het OM benadrukt dat de handelingen van B. niet vallen onder een medische exceptie. "Ze werden niet verricht uit een medische noodzaak, maar vanuit een ontuchtige strekking."

Verdachte zegt weinig tot niets te herinneren

B. ontkende ook dat hij ontucht pleegde met zijn eigen dochter, sinds haar tweede jaar, en drie vriendinnen van haar, van vier tot zeven jaar. Hij bekende dinsdag dat hij "kennelijk" filmpjes en foto's had gemaakt. Hij kon zich daar weinig tot niets van herinneren.

De 38-jarige man gaf voor de Haagse rechtbank wel toe dat hij heimelijk 46 filmpjes had gemaakt in huisartspraktijken in Amstelveen en Schiedam.

B. erkende dat er dingen zijn gebeurd die "niet kunnen" en dat hij die ook "verwerpelijk" vindt. De man verklaarde meerdere malen dat hij bijna niks van zijn daden kon herinneren, maar ook zeker te weten dat er geen seksuele lading achter zat.

B. had 'drang dingen te doen die niet kunnen'

De verdachte verklaarde zijn handelen uit "een soort gekke kronkel" en "een drang om dingen te doen die niet door de beugel kunnen".

Het begon volgens hem met fotograferen van meisjes onder hun rokjes, met zijn mobieltje, maar het werd steeds erger. Een keer gooide een boze vader, die hem zou hebben betrapt, hem in de vijver in Madurodam.

B. zei dat hij het gemaakte materiaal niet heeft verspreid en dat hij evenmin op zoek was geweest naar kinderporno. Onder meer 1.200 afbeeldingen van naakte meisjes op zijn computer waren volgens hem bijvangst bij het downloaden van gewone films. B. had ook al materiaal verwijderd. Nog steeds is niet alles onderzocht, want hij weigert toegangscodes vrij te geven.

Ouders en een slachtoffer laakten dat B. geen oprecht berouw toont, omdat hij veel ontkent en niet meewerkt.

