Bekir E., die verdacht wordt van het doodschieten van de Rotterdamse Humeyra (16), werkt mee aan een observatie in het Pieter Baan Centrum. Dit heeft hij dinsdag gezegd bij de rechter-commissaris in Rotterdam.

Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum gaan onderzoek doen naar de geestvermogens en de psychische gesteldheid van E., melden de advocaten van de 31-jarige man.

Via een persverklaring laten zij ook weten dat E. het schietincident "verschrikkelijk" vindt. "Ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen", aldus de verdachte. Op dit moment doen de advocaten geen verdere uitspraken over het strafrechtelijk onderzoek en de persoonlijke omstandigheden van hun cliënt.

Het slachtoffer werd op 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school, het Designcollege in Rotterdam. Ze overleed ter plekke. Op de dag van de schietpartij had ze een afspraak bij de politie.

Slachtoffer deed meerdere malen aangifte

Het meisje had meerdere malen aangifte gedaan tegen E., met wie ze een relatie heeft gehad. De man kreeg een contactverbod opgelegd, maar hield zich daar niet aan. Op 11 december deed ze opnieuw aangifte. Ze had een foto met daarop een persoon met wapens toegestuurd gekregen.

Humeyra zou aanvullende informatie aanleveren voor de aangifte die ze had gedaan. Hiervoor zou ze op de dag van de schietpartij terugkeren naar het politiebureau. Drie kwartier voor de afspraak werd ze doodgeschoten.

Humeyra overwoog te vluchten naar Turkije

De tiener durfde in de laatste maanden van haar leven niet alleen over straat, vertelde haar familie vorige week aan het AD. Zij verklaren dat het meisje zelfs overwoog te vluchten naar Turkije, het land waar haar ouders oorspronkelijk vandaan komen.

De nabestaanden zeggen ook dat het meisje slechts enkele weken een relatie met E. heeft gehad en dacht dat de man veel jonger was. Nadat ze hoorde hoe oud de man daadwerkelijk was, nam ze afstand van hem. Volgens haar familie werd ze daarna door E. gedwongen alsnog met hem om te gaan.

