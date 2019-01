Een huisarts uit Leiden die wordt verdacht van ontucht met onder anderen zeven jonge patiënten, ontkent dat hij dat heeft gedaan. De 38-jarige man gaf dinsdag voor de Haagse rechtbank wel toe dat hij heimelijk 46 filmpjes had gemaakt in huisartspraktijken in Amstelveen en Schiedam.

Daarvan zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) achttien filmpjes aangemerkt als kinderpornografisch en zijn er volgens medisch deskundigen op zeven opnamen ontuchtige handelingen te zien.

Verdachte Maarten B. (38) zegt dat hij het daar niet mee eens is, omdat hij vindt dat zijn handelen onderdeel was van zorgvuldig medisch onderzoek.

Ook wordt B. ervan beschuldigd dat hij ontucht pleegde met zijn eigen dochter (vanaf twee jaar) en drie vriendinnen van haar, van vier tot zeven jaar.

Hij ontkende de ontucht deels, maar bekende dat hij "kennelijk" filmpjes en foto's had gemaakt. Hij zei dat hij zich daar weinig tot niets van kon herinneren.

B. erkende dat er dingen zijn gebeurd die "niet kunnen" en dat hij die ook "verwerpelijk" vindt. De man verklaarde meerdere malen dat hij bijna niks van zijn daden kon herinneren, maar ook zeker te weten dat er geen seksuele lading achter zat.

B. had 'drang dingen te doen die niet kunnen'

De verdachte verklaarde zijn handelen uit "een soort gekke kronkel" en "een drang om dingen te doen die niet door de beugel kunnen".

Het begon volgens hem met fotograferen van meisjes onder hun rokjes, met zijn mobieltje, maar het werd steeds erger. Eén keer gooide een boze vader, die hem zou hebben betrapt, hem in de vijver in Madurodam.

Hij zei dat hij het gemaakte materiaal niet had verspreid en dat hij evenmin op zoek was naar kinderporno. Dit materiaal op zijn computer was volgens hem bijvangst bij het downloaden van gewone films. Nog steeds is niet alles onderzocht, want B. weigert toegangswoorden voor enkele gegevensdragers.

