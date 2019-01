KLM heeft dinsdag een tiental vluchten geannuleerd vanwege werkonderbrekingen op Duitse luchthavens. Volgens een woordvoerder gaat het om vluchten naar Frankfurt, Bremen, Hannover en Hamburg.

Reizigers kunnen de website van de luchtvaartmaatschappij raadplegen om te zien of hun vlucht doorgaat. Of er ook later deze week annuleringen zijn, kon de zegsvrouw nog niet zeggen. "We houden de situatie per dag in de gaten."

Het veiligheidspersoneel kondigde eerder deze week werkonderbrekingen aan op de diverse vliegvelden. Ze eisen loonsverhoging. Vorige week werd ook gestaakt op de luchthavens van Berlijn en Düsseldorf.

Beveiligingsmedewerkers op acht Duitse luchthavens hebben dinsdag het werk neergelegd. Tot 220.000 passagiers kunnen door vertragingen of annuleringen worden getroffen, meldt luchthavenvereniging ADV.

Beveiligingsmedewerkers op de kleinere luchthavens van Hamburg, Hannover en Bremen begonnen om middernacht met de werkonderbreking, Frankfurt volgde twee uur later.

De stakingen duren tot 20.00 uur. Ook in München, Leipzig, Dresden en Erfurt worden stakingen verwacht. Honderden vluchten zullen worden geannuleerd.

Fraport, de exploitant van de luchthaven van Frankfurt, verwacht dat vluchten naar 470 van de ongeveer 1.200 bestemmingen worden getroffen.

Lufthansa liet weten ongeveer 500 vluchten te zullen annuleren. Het gaat daarbij om 28 intercontinentale vluchten. Lufthansa-dochter Eurowings meldde dat 120 van de 700 vluchten worden geschrapt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!