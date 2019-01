De verdachten die een vermeende liquidatiegroep zouden hebben gevormd, hebben dinsdag voornamelijk gezwegen. Het leidde af en toe tot frustratie en verbazing bij het gerechtshof in Amsterdam.

De vijf hoofdverdachten werden in juli 2015 aangehouden na een enorme wapenvondst in Nieuwegein. Zij worden verdacht van het voorbereiden van liquidaties. Door de rechtbank werden zij hier echter van vrijgesproken.

Dinsdagochtend werden de mannen gehoord in elkaars zaken. Hun raadsmannen hadden echter al aangekondigd dat ze zich zouden beroepen op hun verschoningsrecht. Dit is het recht om te zwijgen als je met je antwoorden jezelf kunt belasten.

Zelfs op de eenvoudigste vragen over welk beroep de mannen uitoefenden en of ze familieleden van elkaar zijn, werd geantwoord met "verschoningsrecht". Dit deden ze ook nadat het hof duidelijk maakte dat dit slechts een vaststelling was.

Op de vraag of ze elkaar kenden, werd hetzelfde antwoord gegeven. Maar bij binnenkomst in de zittingszaal werd een van de verdachten uitgebreid begroet.

Proceshouding getuigt van weinig respect

Het Openbaar Ministerie (OM) constateerde dat hun houding getuige van weinig respect voor justitie en zeker van weinig respect voor het gerechtshof. "Het lijkt een beetje op stoer doen", aldus het OM.

De conclusie aan het einde van de getuigenverhoren van het hof was dan ook: "Het is, wat het is".

Levi B. (31) en Zakaria S. (32) wilden allebei alleen zeggen dat zij nooit voorbereidingen hebben getroffen om mensen te vermoorden. Bij B. is er in zijn woning een SD-kaart gevonden met daarop beelden van Abderrahim Belhadj (39). Die laatste werd in mei 2016 doodgeschoten.

Donderdag zal strafeis worden uitgesproken

Donderdag zal het OM de strafeis tegen de mannen uitspreken. Zij werden eerder tot celstraffen van acht jaar veroordeeld. Bij de rechtbank werden straffen tot zeventien jaar geëist.

Hoewel volgens de rechtbank sprake was van een organisatie die onder meer het plegen van moorden tot doel had, is niet duidelijk geworden welke doelwitten de bende op het oog had en waarom zij mikpunt waren. Daardoor viel de uiteindelijke straf lager uit dan de eis van het OM.

Wel werden de mannen veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. De wapenvondst in 2015 bestond uit zeker 60 pistolen en revolvers, 36 automatische wapens, 9 handgranaten en grote hoeveelheden munitie. Ook werd een tiental kogelwerende vesten in beslag genomen.

De wapens lagen opgeslagen in twee kluizen in twee opslagboxen in Nieuwegein. In boxen in Maurik werden gestolen auto's aangetroffen.