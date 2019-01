De Nederlandse man die verdacht wordt van het doodrijden van een Belgische 'Gele Hesjes'-demonstrant gaat zich dinsdag vrijwillig melden bij justitie in België.

De advocaat van de man heeft dit dinsdagochtend bekendgemaakt. Naar de verdachte wordt al enige tijd gezocht. Volgens het parket van Luik woont de vrachtwagenchauffeur in het Limburgse Landgraaf, maar dat wil de advocaat niet bevestigen.

Het parket in Luik gaat ervan uit dat de man het slachtoffer opzettelijk heeft aangereden. De advocaat van de Limburger stelt dat het om een ongeluk gaat.

Een vijftigjarige Belgische man kwam vrijdagavond om het leven bij een wegblokkade van ongeveer twintig 'Gele Hesjes' in België, nabij de grens met Nederland. Op de weg richting Maastricht werd hij aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plekke. De chauffeur vertrok, waarna de politie naar hem op zoek ging.

Afgelopen weekend werd een man uit het Noord-Brabantse Dongen opgepakt. Deze vrachtwagenchauffeur is een dag later weer vrijgelaten, omdat hij niets met de aanrijding te maken had. Er was sprake van een persoonsverwisseling.

Vrachtwagens leken veel op elkaar

Dit kon gebeuren doordat de vrachtwagens van beide mannen op elkaar lijken. Beelden van een beveiligingscamera op de grens tussen Nederland en België van vlak na de aanrijding tonen één vrachtwagen. De chauffeur die bij de aanrijding betrokken was, bleek achteraf een andere afslag te hebben genomen.

Op basis van informatie van ooggetuigen kon de juiste verdachte alsnog worden geïdentificeerd. De politie is zondag naar zijn woning geweest, maar toen was de man niet thuis. Het is niet duidelijk of hij toen voortvluchtig was.

Een vijftigjarige demonstrant werd aangereden tijdens een wegblokkade. (Foto: ANP)

'Verdachte was compleet in shock'

Chauffeur Stefan Linthorst, die vrijdagavond met zijn vrachtwagen langs de blokkade reed, vertelde maandag aan RTL Nieuws dat de verdachte "compleet in shock was". Hij sprak de man vlak na de aanrijding. Linthorst heeft de aanrijding zelf overigens niet gezien.

Beide chauffeurs kregen vóór de aanrijding het verzoek hun wagen stil te zetten. Linthorst reed uit paniek hard door toen de 'Gele Hesjes' met een stalen pijp op zijn vrachtwagen sloegen. Bij de wagen van de verdachte waren de ruiten ingeslagen, aldus Linthorst. "Hij had niets meer kunnen zien, zei hij (de verdachte, red.), omdat alles kapot was."

Ooggetuigen vertelden eerder aan Belgische media dat het slachtoffer voor de vrachtwagen van de verdachte ging staan, omdat de chauffeur wilde doorrijden.

De actievoerder zou toen met een sleutel op de ruit van de wagen hebben getikt. De chauffeur reageerde daar volgens getuigen op door gas te geven. De demonstrant zou zijn uitgegleden en zo onder de vrachtwagen terecht zijn gekomen.

