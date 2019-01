Dinsdag begint met wolkenvelden die over het land trekken waarbij hier en daar lichte regen kan vallen. Na het middaguur blijft het bijna overal droog. Het wordt 7 à 8 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

In het zuidwesten is er zelfs een zonnetje te zien in de middag. In de rest van het land wisselen wolkenvelden en zon elkaar af.

De temperatuur van rond de 8 graden is zacht voor deze tijd van het jaar: normaal gesproken wordt het halverwege januari zo'n 5 graden. Op de Wadden kan het dinsdag flink waaien, waardoor de gevoelstemperatuur een paar graden zakt.

Vannacht is het bewolkt en is er vooral in het oosten van het land kans op motregen. In de loop van de nacht neemt de kans op buien in het hele land toe. Het wordt zo'n 6 graden.

Woensdag overdag is het grijs en regenachtig. Vooral 's middags kan het flink plenzen. De temperatuur blijft gelijk aan dinsdag en komt uit op 8 graden.