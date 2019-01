Als gevolg van de harde wind kan ook dinsdag nog geen begin worden gemaakt met het opruimen van de overboord geslagen containers bij de Waddeneilanden. Door de hoge golven is de berging nog niet mogelijk, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De berging van containers is al enkele keren uitgesteld wegens het onstuimige weer van de afgelopen dagen. Het is niet duidelijk wanneer de operatie nu wel kan beginnen.

"We gaan het per dag bekijken, ik ga er niet over speculeren", aldus de zegsman. De berging gaat volgens hem "enkele maanden" duren.

In totaal 291 containers sloegen in de nacht van 1 op 2 januari overboord van de MSC Zoe. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, achttien aangespoeld (waarvan één in Duitsland) en zeven geborgen.

De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen.

