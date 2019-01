Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep 25 jaar cel geëist tegen de 38-jarige Jimmy van der Z., wegens de roofmoord op een 86-jarige man uit het Zeeuwse Axel.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 23 oktober 2012 gevonden in een sloot in Westdorpe. De man is volgens het OM "doodgemarteld". Hij werd met zeventien messteken om het leven gebracht.

De rechtbank legde Van der Z. eveneens 25 jaar cel op. Een medeverdachte kreeg vijftien jaar. Hij heeft bekend en berust in zijn straf, in tegenstelling tot Van der Z.

Volgens het OM heeft het geweld zich "in meerdere bedrijven voltrokken". Tussentijds is het slachtoffer nog in de kofferbak van de auto van Van der Z. vervoerd. "Een gemiddelde afrekening in het criminele circuit vindt op een humanere wijze plaats", aldus de advocaat-generaal.

In hoger beroep is nader onderzoek gedaan. Mede op grond daarvan meent het OM dat er genoeg bewijs is tegen Van der Z. voor een veroordeling. De hoogbejaarde man is naar alle waarschijnlijkheid gedood omdat hij zijn pincode niet wilde afstaan.

De twee verdachten konden kort na de vondst van het stoffelijk overschot worden opgepakt. Het tweetal kwam ook uit Axel.

Het hof doet uitspraak op 28 januari.