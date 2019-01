De Universiteit Utrecht gaat onafhankelijk onderzoek doen naar seksueel misbruik binnen het kerkgenootschap Jehovah's Getuigen. Het onderzoek richt zich op hoe er binnen de kerk wordt omgegaan met misbruik.

Ook wordt onderzocht in hoeverre die houding invloed heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen. De onderzoekers willen met betrokkenen praten, onder wie leden van het bestuur van Jehovah's Getuigen, schrijft Dekker maandag aan de Tweede Kamer.

Het kerkgenootschap laat in een reactie aan NU.nl weten mee te willen werken aan het onderzoek. "Hoewel wij nog onbekend zijn met de details van het onderzoek, zijn we graag bereid om ons standpunt ten aanzien van onze religieuze overtuiging toe te lichten", zegt een woordvoerder van Jehovah's Getuigen.

"Ook willen we onze inspanningen met betrekking tot de bescherming van kinderen aan de commissie uitleggen."

In de zomer al aangedrongen op onderzoek

De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik door dagblad Trouw.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vroeg het kerkgenootschap in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.

De universiteit hoopt het onderzoek in het najaar af te hebben.

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in augustus 2018 een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het misbruik binnen de organisatie. Vorig jaar zijn meerdere meldingen over misbruik door leden van de kerk binnengekomen.

Eind december deed de politie een inval bij het kerkgenootschap om bewijsmateriaal te verzamelen.

Al langer bezorgdheid over afhandeling misstanden

Kamerleden uitten vorig jaar ook zorgen over de interne rechtspraak van gesloten geloofsgemeenschappen. Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) wilden weten of er aanwijzingen zijn dat bepaalde groepen ernstige misdrijven niet melden bij de politie, maar enkel de interne procedures volgen.

Dekker deed navraag bij Slachtofferhulp Nederland en de organisatie Sektesignaal. Slachtofferhulp zei dat de meeste slachtoffers met wie zij spreekt niet met ontmoediging te maken hebben gehad.

Sektesignaal kan "niet zeggen of enkel het bestaan van interne rechtscolleges negatief werkt op de aangiftebereidheid van slachtoffers", aldus Dekker.

Mede daarom wordt momenteel ook gekeken of een meldplicht voor seksueel misbruik haalbaar en wenselijk is. "Een aangifteplicht in geval van seksueel misbruik zou een middel kunnen zijn om de geslotenheid te doorbreken", schrijft de minister.

Dit staat verder los van het onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!