De politie heeft vorige week donderdag een twintigjarige vrouw aangehouden op verdenking van deelneming aan een terroristische organisatie. Ze werd aangehouden op Schiphol bij haar terugkeer naar Nederland.

De vrouw was vermoedelijk in 2017 vertrokken richting het strijdgebied van IS in Syrië. De rechter-commissaris heeft de vrouw voor twee weken in bewaring gesteld.

De politie onderzoekt of zij zich in Syrië heeft aangesloten bij IS. In 2014 deed ze ook een poging om uit te reizen naar Syrië, maar toen werd ze tegengehouden op de grens van Hongarije met Servië en teruggestuurd.

De vrouw meldde zich in november vorig jaar bij het Nederlandse consulaat in Turkije.