De brandweer in Apeldoorn is zondagmiddag ernstig gefrustreerd tijdens een reddingsactie bij een grote brand in een flat. Doordat een fotograaf de weg blokkeerde, moest de chauffeur van de hoogwerker remmen en kwam het voertuig vast te zitten in de modder.

Hierdoor konden de brandweermannen het balkon waar een vrouw heen was gevlucht niet bereiken en moesten zij een alternatieve route zoeken om de vrouw te redden.

Dat bevestigt een woordvoerder maandag naar aanleiding van een bericht op Facebook.

"De hoogwerker moest op het drassige gras positie nemen voor het flatgebouw", legt een zegsman uit. "Helaas was er een iemand met een camera aanwezig die foto’s maken belangrijker vond, dan de brandweer de vrije doorgang te geven naar een opstelpositie."

'Dit soort incidenten komt steeds vaker voor'

De brandweer besloot de frustraties over het incident online te delen. "We kunnen verder niet zoveel doen", legt een woordvoerder uit. "Aangifte doen heeft geen zin. Maar dit soort situaties doen zich steeds vaker voor. Mensen willen plaatjes maken voor sociale media en houden geen seconde rekening met het feit dat wij ons werk moeten doen."

Het ging om een grote brand aan de Abraham Kuyperstraat in Apeldoorn. Op de bovenste verdieping stond een appartement in brand. De brandweer was aanwezig met zes voertuigen, waaronder vier bluswagens en twee hoogwerkers.

