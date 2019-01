Crimineel Alain S. die bijna zeven jaar geleden naar de politie stapte om over, in de woorden van de rechter, "de hele Tilburgse hennepscene" te verklaren, houdt maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol zijn mond dicht.

"Ik verklaar niet over de inhoud van de zaak", zei hij. In eerdere verklaringen wilde hij wel praten en gaf hij belastende informatie over tientallen Tilburgse criminelen.

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar celstraf geëist tegen de verdachte. "Dat hij door zijn verklaringen jaren moest verblijven op een geheim adres zal ook als detentie hebben gevoeld", zei de officier van justitie.

De officier liet ook doorschemeren dat justitie liever geen celstraf meer heeft, omdat dat onwenselijk zou zijn in verband met de bescherming van S. "Maar dat laat ik aan de rechtbank."

Over die verklaringen ontstond daarna echter onenigheid. De Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de politie had S. een nieuwe start en identiteit beloofd. Uiteindelijk vond de CIE de verklaringen niet voldoende en werd de belofte ingetrokken. Toen wilde S. niet meer verklaren.

S. wordt momenteel extra beschermd door justitie. Hij zit in een speciale ruimte in de zaal, zodat hij behalve door de rechters en de aanklagers niet is te zien.

S. wordt zelf verdacht van witwassen, deelname aan een criminele organisatie en de kweek en het bezit van hennep.

