De zestigjarige Ton L. wordt verdacht van het doden en begraven van zijn moeder Mona Baartmans uit Delft en het verduisteren van 40.000 euro van haar rekening.

Dat geld zou hij in de maand voordat hij haar doodde van haar rekening hebben gehaald, bleek maandag in de rechtbank in Den Haag.

Het was de eerste inleidende zitting sinds de arrestatie van de man uit Oud-Beijerland. L. was daar niet bij aanwezig.

Baartmans was sinds 23 september vermist. Ze had die dag haar man bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Vanuit het verpleeghuis stapte de vrouw, die slecht ter been is, bij iemand in een zwarte auto. Sindsdien ontbrak elk spoor.

Een week later werd haar oudste zoon aangehouden. Hij heeft inmiddels bekend. Het lichaam van de 79-jarige vrouw werd pas begin november gevonden in de bossen in Heinenoord.

De officier van justitie liet maandag weten dat het onderzoek naar de dood van Baartmans nog lang niet is afgerond.

Ook loopt er nog een psychisch onderzoek naar de gesteldheid van de verdachte. De volgende zitting is gepland voor 18 maart. Het gaat dan weer om een inleidende zitting.

