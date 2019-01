De 56-jarige Nederlander die zaterdag werd opgepakt als verdachte van het doodrijden van een 'Gele Hesjes'-demonstrant in België, blijkt niet betrokken te zijn geweest bij de aanrijding. Hij is niet langer een verdachte in de zaak.

De vrachtwagenchauffeur uit Dongen is zondag op last van de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld, meldt de politie maandag. Een vrachtwagen die vanwege het onderzoek in beslag was genomen, is teruggeven aan de eigenaar.

De man werd zaterdagavond aangehouden in de buurt van Tilburg. Dit gebeurde een dag nadat een vijftigjarige man om het leven kwam bij een wegblokkade van de Belgische 'Gele Hesjes'. Het is onduidelijk waarom de man uit Dongen aanvankelijk werd aangezien voor de mogelijke dader.

Volgens De Standaard is de betrokken vrachtwagenchauffeur elders in Nederland aangehouden. Zowel de Nederlandse politie als het parket van Luik kan dit niet bevestigen. Het Belgische parket houdt maandag een persconferentie over de dodelijke aanrijding.

'Chauffeur reed opzettelijk door'

De aanrijding met een vrachtwagen vond plaats bij de Belgische plaats Visé op de snelweg richting Maastricht. In eerste instantie ging de politie nog uit van een ongeval. Daarna stelde het parket van Luik de dader te verdenken van "opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg".

Ooggetuigen meldden eerder aan Belgische media dat de bij het ongeluk betrokken vrachtwagen werd tegengehouden door twee demonstranten. Omdat de betreffende chauffeur wilde doorrijden, besloot het slachtoffer voor de vrachtwagen te gaan staan. Hij tikte met een sleutel op de ruit van de wagen, waarop de chauffeur gas zou hebben gegeven.

De actievoerder gleed volgens ooggetuigen uit en kwam onder de vrachtwagen terecht. Andere 'Gele Hesjes' vroegen de chauffeur zijn vrachtwagen iets verderop stil te zetten, maar daar gaf hij geen gehoor aan. De wagen reed door richting Nederland.

Tientallen 'Gele Hesjes herdachten het slachtoffer zaterdag in Luik. Bij het treinstation Luik-Guillemins staken ze kaarsjes aan. Ook was er een stille tocht.

