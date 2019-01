Het is een extreem drukke maandagochtendspits. Om 8.00 uur stond er volgens de ANWB al 760 kilometer file, verspreid over 144 plekken. De teller van Rijkswaterstaat, die alleen de files op de hoofdwegen telt, stond op 363 kilometer.

Een van de ergste files was die op de A9 bij Uitgeest (vanuit Alkmaar). Hier liep de vertraging op tot meer dan twee uur. Op de A7 bij Zaandam ligt een kerstboom op de weg die veel oponthoud veroorzaakt.

Ook op de A12 is de situatie problematisch. Op de weg richting Den Haag is tussen Zoetermeer en Nootdorp slechts één rijstrook open. Dit komt door een auto die in brand stond en door de herstelwerkzaamheden aan de weg en de vangrail. Dit leidt tot anderhalf uur vertraging.

De andere kant op doen zich problemen voor tussen Bleiswijk en Gouda. Daar staan automobilisten bijna anderhalf uur in de rij.

Ook veel problemen in zuiden

Bijna een uur vertraging is er na een ongeluk op de A28 (richting Amersfoort) bij Strand Nulde. Op de A7 richting Zaandam bij afrit Avenhorn ligt een kerstboom op de weg en ook dat leidt tot files.

Op de weg Zwolle-Apeldoorn moeten automobilisten rekening houden met anderhalf uur vertraging.

Ruim een uur vertraging is er op de A2 Eindhoven richting Maastricht, bij knooppunt Leenderheide. Bij Geldrop is de A67 vanuit Venlo helemaal dicht. Automobilisten krijgen het advies om te rijden via Roermond.

En op de A50 vanuit Zwolle, bij Apeldoorn-Noord, staat 13 kilometer file.

