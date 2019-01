Maandag wisselen buien en zon elkaar af. Daarbij is hagel en natte sneeuw mogelijk, met name in het (noord)oosten van het land. Er waait een stevige wind en daardoor is het een gure dag.

In de loop van de dag neemt de wind af. Het wordt zo'n 6 graden in het noordoosten en 8 graden in het zuiden van het land. Tijdens hagel- of sneeuwbuien kan de temperatuur dalen naar een graad of 2.

In de nacht van maandag op dinsdag is het bewolkt, maar bijna overal droog. In het oosten kan het regionaal licht vriezen. In de kustgebieden blijft de temperatuur boven nul.

Dinsdag lopen de temperaturen iets op en is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 8 graden bij een matige wind.