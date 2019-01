Op de zesde verdieping van een flat aan de Abraham Kuyperstraat in Apeldoorn woedt zondagmiddag een zeer grote brand. De brandweer is bezig met de evacuatie van bewoners.

Volgens de Veiligheidsregio staan mensen op de balkons. Brandweerlieden zijn via de trap onderweg naar boven om de bewoners te redden. Het is onbekend hoeveel mensen nog in de flat aanwezig zijn.

De brand begon in de slaapkamer van een appartement, dat gelegen is op de zesde etage. De evacuatie geldt voor de hele flat, die in totaal zeven verdiepingen telt.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer heeft zes voertuigen ingezet, waaronder vier bluswagen en twee hoogwerkers. Daarnaast staan ambulances paraat.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.