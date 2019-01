Op de zesde verdieping van een flat aan de Abraham Kuyperstraat in Apeldoorn heeft zondagmiddag een zeer felle brand gewoed. Twee mensen raakten gewond en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De precieze aard van hun verwondingen is niet duidelijk, "maar op het oog waren die niet ernstig", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NU.nl.

Omstreeks 13.25 uur brak de brand uit in een slaapkamer van een appartement en al gauw sloegen de vlammen uit de woning. Verschillende mensen vluchtten naar hun balkons.

De brandweer begon met de evacuatie van de flat. Brandweerlieden gingen met de trap het gebouw in om de bewoners te redden. Uiteindelijk heeft iedereen het gebouw zelfstandig kunnen verlaten.

Volgens de brandweer kunnen de meeste inwoners van het gebouw zondag weer terug naar huis. Hun appartementen moeten worden geventileerd en zijn daarna weer toegankelijk.

Grote schade in appartement waar brand ontstond

De twee gewonden zijn niet de bewoners van het appartement waar het vuur ontstond. De eigenaren van de afgebrande woning waren op dat moment wel thuis, maar konden tijdig in veiligheid worden gebracht.

Hun appartement kan wel als verloren worden beschouwd vanwege de grote schade die is aangericht door de vlammen. Andere woningen in de flat bleef dit lot bespaard, wel kunnen aanliggende appartementen rook- of waterschade hebben.

Het appartement op de zesde etage van de flat in Apeldoorn stond in lichterlaaie. (Foto: Brandweer Apeldoorn)

'Oorzaak brand lijkt te liggen bij saunacabine'

De oorzaak van de brand lijkt volgens de woordvoerder bij een saunacabine te liggen. De brandweer zal samen met de verzekering een onderzoek starten om dit verder uit te zoeken, vertelt hij.

In totaal wonen er 33 bewoners in de 22 appartementen van het zeven verdiepingen tellende flatgebouw, maar een onbekend deel van hen is momenteel op vakantie.

De bewoners die aanwezig waren, zijn opgevangen in een nabijgelegen sporthal. Gekeken wordt welke mensen in de loop van de middag weer terug mogen naar hun woningen.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor de brand. De brandweer was aanwezig met zes voertuigen, waaronder vier bluswagens en twee hoogwerkers. Daarnaast stonden ambulances paraat. Ongeveer een uur nadat de brand uitbrak, gaf de brandweer het sein brand meester.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!