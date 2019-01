Zondag is het bewolkt en valt er geruime tijd flink wat regen. Het wordt bij een matige tot harde wind zo'n 9 graden.

In de loop van de middag kan het nu en dan droog zijn, maar het blijft vrijwel overal bewolkt. In het westen van het land kan het hard gaan waaien en op de Wadden en het IJsselmeer kunnen windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen. Landinwaarts staat er een matige noordwestelijke wind.

Zondagavond neemt de wind in kracht af en trekken er weer een paar buien over het land. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar zo'n 2 graden en valt er af en toe een bui.

Maandag en dinsdag iets meer zon

Maandag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt 6 tot 8 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Verspreid over het land komen is er kans op lichte regen. In de nacht naar dinsdag klaart het op en kan de temperatuur tot rond het vriespunt dalen.

Dinsdag is vrijwel in het hele land droog en schijnt zo nu en dan de zon. In het noordoosten van het land kan naar verwachting nog wel een lichte bui vallen. Het wordt opnieuw rond de 7 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 8° 2° ZW 4 Woensdag 8° 6° ZW 4 Donderdag 7° 4° ZW 4 Vrijdag 5° 1° W 4 Zaterdag 3° 0° O 2

