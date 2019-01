Het KNMI heeft voor zondag code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In bijna alle provincies, met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg, is vanaf de namiddag kans op zware windstoten.

Het KNMI verwacht dat de windstoten in het noordoostelijk kustgebied een snelheid tot 90 kilometer per uur zullen bereiken. Landinwaarts gaat het om een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur. Het weeralarm wordt in de loop van de avond ingetrokken.

In de nacht van zaterdag op zondag is al sprake van een vrij krachtige wind boven land. Aan zee is de wind krachtig, aldus het KNMI. In de nachtelijke uren gaat verder veel regen vallen. Naar verwachting houden de regenbuien zondag aan.

Vanwege de weersomstandigheden is de bergingsoperatie van de overboord geslagen containers in het Waddengebied zaterdag stilgelegd. Rijkswaterstaat meldt dat de actie zondag niet kan worden hervat vanwege de harde wind.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 8° 2° ZW 4 Woensdag 8° 6° ZW 4 Donderdag 7° 4° ZW 4 Vrijdag 5° 1° W 4 Zaterdag 3° 0° O 2

