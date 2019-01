De grote bergingsoperatie van de overboord geslagen containers van de MSC Zoe is zaterdag stilgelegd vanwege het slechte weer. Volgens Rijkswaterstaat is het "zeer waarschijnlijk" dat de omstandigheden maandag nog steeds niet geschikt zijn.

Bergingsschip Atlantic Tonjer is sinds zaterdag ter plaatse in het Waddengebied. De allereerste container die geborgen zou worden, ligt in een gebied boven Rottumerplaat.

"Er is gekeken naar hoe de container erbij ligt en hoe de wind staat", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Daaruit bleek dat het onmogelijk was de container uit zee te halen.

Het is inmiddels zeker dat de bergingsoperatie zondag niet wordt hervat, aldus de zegsman. Mogelijk start de operatie maandag, maar het is "zeer waarschijnlijk" dat de omstandigheden op zee dan ook niet geschikt zijn voor een bergingsoperatie. "Het voordeel is nu wel dat het schip al in het Waddengebied is."

De Atlantic Tonjer, die "flink veel" containers kan herbergen, lag tot zaterdagochtend in de haven van IJmuiden. Een tweede schip dat onderweg was, een surveyschip dat bodemonderzoek doet, is al eerder naar de haven van IJmuiden teruggevaren.

238 containers gelokaliseerd in zee

In totaal 291 containers sloegen in de nacht van 1 op 2 januari overboord van de MSC Zoe. Er zijn inmiddels 238 containers gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen. Vanwege de weersomstandigheden zijn sinds vrijdag geen nieuwe containers meer gelokaliseerd.

De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen. Honderden vrijwilligers hielpen mee bij het opruimen van de spullen. Op Terschelling werden honderd militairen ingezet bij de opruimactie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar de overboord geslagen containers van de MSC Zoe. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Waddengebied en de vaarroute van het schip.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!