De Nederlandse politie zoekt mee naar de vrachtwagen die vrijdagavond vanuit de Belgische grensplaats Visé bij Eijsden doorreed na het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Bij het ongeval kwam een vijftigjarige actievoerder in een geel hesje om het leven. De man overleed ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg naar Maastricht door zo'n twintig mensen met gele hesjes.

De toegesnelde Belgische politie vroeg de trucker zijn vrachtwagen even verderop op een parkeerplaats neer te zetten, maar in plaats daarvan ging de chauffeur ervandoor, aldus Belgische media. Volgens de zender RTBF had de vrachtwagen een Nederlands kenteken.

Een woordvoerder van de politie in Limburg zei zaterdagochtend dat ook in Nederland "in samenwerking met de Belgische collega's wordt uitgekeken naar de vrachtwagen". De Belgische politie heeft "bepaalde kenmerken" van het voertuig doorgegeven aan hun Nederlandse collega's, aldus de woordvoerder. Welke kenmerken dat zijn, wil ze niet zeggen.

Geen Nederlandse demonstranten betrokken bij blokkade

Voor zover bekend waren er geen Nederlandse demonstranten betrokken bij de blokkade van actievoerders bij Visé.

In Maastricht lopen actievoerders in gele hesjes zaterdagmiddag met een zwarte rouwband om tijdens hun wekelijkse tocht door de Limburgse hoofdstad. De 'Gele Hesjes' doen dat uit medeleven met de nabestaanden van de "gele strijder", laten ze via Facebook weten.

Zaterdagmiddag houden de Waalse 'Gele Hesjes' om 14.00 uur een herdenkingsbijeenkomst bij het station Luik-Guillemins.