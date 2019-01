In de loop van de ochtend en in de middag regent het op veel plaatsen. Het wordt 6 tot 8 graden bij een matige tot krachtige westenwind.

In de nacht naar zaterdag was het op veel plaatsen droog en daalde de temperatuur naar ongeveer 6 graden. De ochtend start bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het bijna overal regenen. Later op de middag gaan de regenbuien over in motregen.

Het blijft de hele dag bewolkt en het wordt zacht voor de tijd van het jaar met 6 tot 8 graden. Er waait een matige tot krachtige westenwind. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag neemt de kans op buien weer toe. Het wordt een warme nacht met temperaturen tussen de 5 en 7 graden.

Zondag is er vooral in de ochtend en avond kans op regen. In de loop van de dag neemt de noordwestenwind flink toe in kracht en wordt het vooral in de kustgebieden onstuimig. Op de Wadden kunnen windstoten van zo'n 90 kilometer per uur plaatsvinden. Het wordt rond de 8 of 9 graden.

Na het weekend droger en minder wind

In de nacht naar maandag neemt de wind in kracht af en daalt de temperatuur naar 2 graden landinwaarts tot 5 graden in het westen. Maandag schijnt zo nu en dan de zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt 6 tot 8 graden en lokaal kan er wat lichte regen vallen.

Dinsdag wordt het opnieuw bewolkt en blijft het even warm als maandag. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het de hele dag droog.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 6° 4° NW 5 Dinsdag 8° 2° ZW 4 Woensdag 8° 6° ZW 4 Donderdag 7° 4° ZW 4 Vrijdag 5° 1° W 4

