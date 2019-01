Een trein is vrijdagavond op een vrachtwagen gebotst in Leeuwarden. Daarbij zijn vier treinpassagiers en de machinist lichtgewond geraakt. De chauffeur had ook lichte verwondingen.

In de vrachtwagen werd melkpoeder vervoerd, laat politie Friesland weten. Op foto's van de plaats van het ongeluk is te zien dat de cabine van het voertuig nog vrijwel intact is.

Het incident vond plaats op een beveiligde overgang bij een terrein van zuivelfabrikant Campina. De trein is van vervoerder Arriva.

Wegens het ongeval is er de rest van de avond geen treinverkeer mogelijk tussen Hardegarijp en Leeuwarden. Spoorbeheerder ProRail meldde dat het spoor en de trein zwaar zijn beschadigd. Ook is de trein gedeeltelijk ontspoord. ProRail weet nog niet hoelang het duurt om het spoor te herstellen.