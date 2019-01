Een voormalige medewerker van de Rabobank is vrijdag veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hij informeerde de overvaller van een bejaarde vrouw in Bladel over het grote geldbedrag dat zij had opgenomen.

Hij is veroordeeld voor medeplichtigheid aan de overval. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel tegen hem geëist.

Volgens de rechtbank in Den Bosch speelde de bankmedewerker een onmisbare rol en leverde hij een essentiële bijdrage aan de overval.

De 25-jarige dader van de overval uit Breda kreeg vrijdag zes jaar celstraf. Een verdachte die volgens de politie op de uitkijk stond werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

De 78-jarige vrouw werd in de nacht van 6 op 7 september 2017 in haar seniorenwoning overvallen en toegetakeld.

Medewerker zocht naar informatie over slachtoffer

Bankmedewerker Mehmethan E. (23) kwam in beeld omdat hij in het banksysteem had gezocht naar informatie over de geldbestelling van het bejaarde slachtoffer. Twee maanden eerder had ze 79.000 euro opgenomen bij haar bank.

De overvallers maakten geen geld buit, omdat de bejaarde vrouw het grootste deel van het bedrag aan haar zoon had gegeven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!