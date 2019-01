Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV neemt volgende week op 132 locaties in Barneveld en Voorthuizen grondmonsters om vast te stellen of het gebruikte bouwzand op die plekken is vervuild.

Het zand is afkomstig van afvalverwerker Vink uit Barneveld. Het zand ligt bijvoorbeeld onder wegen en is gebruikt in tuinen van nieuwbouwwoningen. Bij de keuring van het bouwzand zijn fouten gemaakt, waardoor er mogelijk giftige stoffen als styreen en DDT in zitten.

Het gaat om een partij zand van ruim 9.000 ton. Veruit het meeste bouwzand is gebruikt in Barneveld, maar er is ook geleverd aan bouwers in onder meer Laren (Noord-Holland), Almelo, Bilthoven en Leusden.

Vink maakte eerder deze week op basis van een eigen ingenieursonderzoek bekend dat het gebruikte zand in Barneveld schoon is. De provincie Gelderland heeft de kwestie bij het Openbaar Ministerie neergelegd.

Volgens afvalverwerker geen giftige stoffen in zand

De onrust over het mogelijk vervuilde zand in achtertuinen duurt al maanden. Barneveld en Voorthuizen hebben daarom samen met de bewoners besloten zelf onderzoek te gaan doen.

Het ingenieursbureau gaat diep boren in de grond. Ook wordt zand uit de kruipruimte van zes woningen gehaald.

Op twee plekken wordt grondwater omhoog gepompt, hoewel tot nu toe niet is gebleken dat er grondwater vervuild zou zijn, aldus de gemeente. Als blijkt dat het nodig is, wordt het veldonderzoek nog uitgebreid.

De afvalverwerker heeft behalve in Barneveld ook monsters laten nemen in Apeldoorn en Leusden.

Volgens het bedrijf is nergens te veel styreen of DDT aangetroffen en mocht het zand op grond van het Besluit bodemkwaliteit overal vrij worden gebruikt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!