Een vijftigjarige voormalige docent van een school in Rotterdam is maandag opgepakt op verdenking van het misbruiken van een jong meisje en het in het bezit hebben van kinderporno.

Eind december is er aangifte tegen hem gedaan, aldus het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Dat was de aanleiding om zijn woning in Gouda binnen te vallen. Op gegevensdragers werd "na een korte scan" al direct kinderporno gevonden.

De man heeft "in het verleden" lesgegeven aan het meisje. Hij was van augustus 2012 tot juni 2018 docent op de school, laat het OM aan NU.nl weten. Of het om een middelbare school of om een basisschool gaat, wordt niet bekendgemaakt.

Ouders van kinderen op de school zijn donderdag geïnformeerd. Er is hulp georganiseerd voor de kinderen aan wie de man heeft lesgegeven.

