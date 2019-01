Een vijftigjarige voormalige docent van de Lucasschool in Rotterdam is maandag opgepakt op verdenking van het misbruiken van een jong meisje en het in het bezit hebben van kinderporno.

Eind december is er aangifte tegen hem gedaan, aldus het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) heeft aan RTV Rijnmond bevestigd dat de docent op de Lucasschool in dienst was.

De aangifte de aanleiding om zijn woning in Gouda binnen te vallen. Op gegevensdragers werd "na een korte scan" al direct kinderporno gevonden.

De man heeft "in het verleden" lesgegeven aan het meisje. Hij was van augustus 2012 tot juni 2018 docent op de school, laat het OM aan NU.nl weten. Ouders van kinderen op de school zijn donderdag geïnformeerd. Er is hulp georganiseerd voor de kinderen aan wie de man heeft lesgegeven.

Docent wilde zelf op andere school werken

De docent had zelf aangegeven dat hij op een andere school les wilde geven. Daarom nam hij in de zomer afscheid van de Lucasschool. Hij werd leerkracht op een andere basisschool van het RVKO, maar meldde zich na een aantal weken ziek.

Daarna is hij op een andere basisschool van het RVKO gereïntegreerd. De onderwijskoepel heeft de leerkracht direct na het bekend worden van het misbruik op non-actief gezet.

Een woordvoerder van het RVKO zegt dat de organisatie diep geschokt is door dit nieuws. "Wij weten ook pas sinds kort wat er speelde", zegt hij.

Justitie onderzoekt of leraar op meerdere scholen ontucht pleegde

Justitie gaat onderzoeken of de 50-jarige leraar die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een minderjarig meisje ook op andere scholen ontucht heeft gepleegd.

Tussen augustus 2011 en december 2018 werkte de leerkracht ook korte periodes op vier andere scholen van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). Het gaat om de Mariaschool (Schietbaanlaan), Johannes-Martinusschool, Jacobusschool en de Montessori Terbregge.

De scholenkoepel liet vrijdag weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er op de andere scholen incidenten zijn geweest. De ouders van de leerlingen op deze scholen zijn op de hoogte gesteld.

