De grote bergingsoperatie van de zeecontainers op de Noordzee, die vorige week overboord zijn geslagen van de MSC Zoe, begint later. Het was de bedoeling dat het bergen vrijdag zou beginnen.

Er is meer tijd nodig om zorgvuldig de benodigde apparatuur te installeren op het schip dat de berger wil inzetten, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Het is geen standaardklus", aldus de zegsman.

Het schip ligt nog in IJmuiden. Wanneer het precies kan uitvaren voor de berging, is nog onduidelijk. "We verwachten even niks", zegt de woordvoerder.

Een ander schip dat zou worden ingezet, is nog onderweg vanuit Noorwegen. "Dat komt wellicht dit weekend aan." Het derde schip is nog bezig de bodem in kaart te brengen en is dus ook nog niet bezig met bergen.

Van de 291 overboord geslagen containers zijn er 7 geborgen, 18 aangespoeld en 220 gelokaliseerd. Van 46 exemplaren is nog niet bekend waar ze in zee liggen.

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt ongeval

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar het ongeval met de MSC Zoe. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Waddengebied en de vaarroute van het schip.

Ook zijn er onderzoeken naar de ecologische effecten van het ongeval en de dode zeehonden die zijn aangespoeld. Op basis van alle resultaten kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar mogelijke verbeteringen voor de veiligheid van de scheepvaart.

