De Venlonaar die donderdag uren op een granaat heeft gelegen die hij had aangetroffen vlak bij zijn huis, deed dit in overleg met de hulpdiensten.

De man trof de granaat aan tijdens het uitlaten van zijn hond. Hij maakte het voorwerp met zijn mouw schoon, waarna het een sissend geluid begon te maken. Dit schetst de politie donderdag.

De man belde vervolgens 112. De Teamleider Explosieven Veiligheid concludeerde dat het inderdaad om een echte granaat ging en besloot in overleg met de Venlonaar dat hij het "contact met de granaat in stand zou houden" in afwachting van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Tegen De Limburger zegt de 54-jarige man dat hij doodsbang was en dacht dat de granaat ieder moment kon ontploffen. Uit voorzorg werden ondertussen ook tussen de 80 en 120 bewoners van flats in veiligheid gebracht.

De man is na 2,5 uur uit zijn benarde toestand bevrijd en werd behandeld voor onderkoelingsverschijnselen. Hij had volgens de krant in eerste instantie alleen een T-shirt en een vest aan. Later kreeg hij een warmtedeken en twee andere dekens van de hulpdiensten.

Uiteindelijk bleek het om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog te gaan die geen explosief materiaal meer bevatte. Het is niet bekend waar het sissende geluid vandaan kwam.